Cholet et Limoges déroulent, les Metropolitans 92 coulent

ESPOIRS

Cholet s'est rendu la tâche plus compliquée qu'elle ne devait l'être. Dans un match défensif, les Maugeois se sont imposés contre Fos-sur-Mer, dixièmes du championnat (70-61). Cholet est plus que jamais aux trousses de l'ASVEL dans le championnat Espoirs. Ils ne comptent qu'une défaite de retard sur les Rhodaniens - dont le match contre Nanterre a été reporté -, premiers invaincus. Tout s'est joué dans le dernier quart-temps (24-18). Les trois autres étaient extrêmement serrés : +3 en faveur de Cholet à l'entame du quatrième quart-temps. Le héros du match est Kevin Marsillon-Noleo avec 33 d'évaluation. Les 23 balles perdues auraient pu coûter le match aux Choletais.

A Bourg-en-Bresse, le match était attendu contre Dijon : le quatrième contre le cinquième. Et c'est les Dijonnais qui ont pris le dessus sur les Bressans par la plus petite des marges (84-85). C'est un Dijon bien plus collectif qui s'est emparé de la victoire. Bien qu'ils aient gagnés, l'écart était de 19 points au début du quatrième quart-temps ! La JL Bourg a passé un 28-10 pour faire fondre le déficit, malheureusement pour eux cela s'est avéré insuffisant. Elle a pu compter sur un incroyable Arthur Bouba, auteur d'un double-double-double (23 points et 25 rebonds, 36 d'évaluation).

Autrement, on notera la victoire de l'Elan béarnais (troisième avec 9 victoire en 12 matches) à Levallois. Les U21 des Metropolitans 92, après avoir démarré la saison par 8 victoires, viennent d'enchaîner 6 défaites. Ils ont été sortis du top 6 par Limoges (9 victoires, 5 défaites) qui s'est largement imposé à Monaco.

Résultats de la 12e journée :