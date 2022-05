Cholet et Limoges s'affronteront en finale du Trophée du Futur

ESPOIRS

La finale attendue du Trophée du Futur entre Cholet Basket et le Limoges Cercle Saint-Pierre aura bien lieu. Les Maugeois et les Limougeauds se sont imposés ce samedi en demi-finales contre Dijon (68-58) et l'ASVEL (62-60).

Cholet a fait l'écart contre Dijon dans le troisième quart-temps. Menée par Mathéo Leray (21 points et 9 passes décisives pour 23 d'évaluation), l'équipe de Régis Boissié a réussi à stopper la JDA, à l'exception d'Ilias Kamardine, auteur de 32 des 58 points de son équipe.

Le deuxième match aura été tendu entre le CSP et l'ASVEL, qui est parvenue à rapatrier ses U18 de Belgrade un jour seulement après le Next Generation Tournament. Mais portés par Beaublanc, les joueurs d'Arnaud Tessier n'ont pas céder face à Rafail Lanaras (2à points à 7/14, 8 rebonds et 2 passes décisives pour 21 d'évaluation en 29 minutes) & co. Ils joueront donc le titre ce dimanche à la maison, à 15 heures.