Cholet repousse Limoges, le CSP se reprend face aux Metropolitans

ESPOIRS

Crédit photo : Sébastien Grasset

Les Choletais ont battu le Limoges CSP vendredi à la Meilleraie pour un duel entre le deuxième et le troisième du classement Espoirs ELITE. les locaux se sont imposés 71-61 grâce notamment à Kevin Marsillon-Noléo (17 points et 19 d'évaluation) et Mathéo Leray (16 points et 19 d'évaluation). Les joueurs de Régis Boissié ont pris de l'avance dès les 10 premières minutes (20-9) et ont continué à creuser l'écart avant la pause (38-24). Dans la continutié de la première période, Cholet a pris le dessus sur les Limougeauds pour s'imposer 71-61. Peu en réussite, les joueurs de Limoges ont marqué seulement 8 tirs sur leurs 27 tentatives à 2-points, leur adresse extérieure (11/25 à 3-points) n'a pas pu sauver la mise. Cholet engrange un sixième succès consécutif et stoppe la série de 5 victoires de Limoges. Au classement, Cholet est deuxième avec 20 victoires et 3 défaites tandis que le CSP est troisième avec 17 victoires et 7 défaites.

Le CSP se reprend deux jours plus tard

Le CSP s'est repris à Beaublanc contre les Metropolitans 92 deux jours après sa défaite à la Meilleraie. Les Limougeauds se sont largement imposés 75-54 contre des Franciliens trop maladroits à 3-points (3/15) pour rester dans le coup. Le CSP a pris les commandes dès le début du match (18-11) sans jamais les lâcher de la rencontre. Yasmin Mambo (notre photo) a planté 22 points pour 20 d'évaluation tandis que Youssef Khayat s'est fait plaisir en scorant 16 points en 30 minutes. L'évaluation collective de Limoges s'élève à 99 alors que celle de Boulogne-Levallois ne dépasse pas 54. Après avoir perdu contre Fos-sur-Mer 66-68 ce vendredi, les Franciliens essuient un deuxième revers dans le week-end et sont désormais huitièmes.



Les résultats de la 24e journée d'Espoirs ELITE :

Jeudi 24 mars :

Le Portel vs Gravelines-Dunkerque : 74-101

Vendredi 25 mars :

Boulogne-Levallois vs Fos-sur-Mer : 66-68

: 66-68 Nanterre vs Paris Basket : 79-60

vs Paris Basket : 79-60 Orléans vs Bourg-en-Bresse : 69-86

: 69-86 Cholet vs Limoges : 71-61

vs Limoges : 71-61 Le Mans vs Roanne : 63-60

vs Roanne : 63-60 Châlons-Reims vs Dijon : 81-71

Dimanche 27 mars (23e journée) :