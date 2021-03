Cholet retrouve la compétition et domine largement son dauphin, Orléans

ESPOIRS

Crédit photo : Cholet Basket

Stoppés par la COVID-19, les Espoirs de Cholet n'avaient plus jouer depuis le 21 février. Ils ont repris la compétition ce samedi contre leurs dauphins d'Orléans. Cependant, ces derniers étaient amoindris. En effet, à cause des nombreuses blessures dans son groupe, l'équipe professionnelle a fait appel à plusieurs Espoirs en renfort. Dont l'arrière scoreur Neftali Difuidi. Devant du début à la fin (21-7 au bout de 10 minutes), les joueurs de Régis Boissié se sont imposés 79 à 54 et reprennent ainsi leur marche en avant au classement (8 victoires, 1 défaite).

Orléans reste deuxième (9 victoires, 3 défaites) loin devant le reste de la poule A, et notamment Limoges (5 victoire, 5 défaites) et Nanterre (4 victoires, 5 défaites) qui l'ont emporté contre Boulazac et Nanterre, malgré la présence de Victor Wembanyama (10 points à 5/14 aux tirs, 8 rebonds, 3 passes décisives, 3 balles perdues et 3 fautes provoquées pour 9 d'évaluation en 24 minutes) pour les Franciliens.

Poule A

Cholet vs Orléans : 79-54

vs Orléans : 79-54 Boulazac vs Limoges : 69-82

: 69-82 Elan Béarnais vs Nanterre : 65-56

vs Nanterre : 65-56 Le Portel vs Le Mans : reporté

Exempt : Gravelines-Dunkerque

Poule B

Dans la poule B, le leader a eu du mal. L'ASVEL (10 victoires, 2 défaites) a signé sa neuvième victoire de suite en parvenant à se sortir du piège tendu par Champagne Basket (4 victoires, 7 défaites). Les joueurs d'Anthony Brossard se sont appuyés sur Félix Bastien (22 points à 10/12 aux lancers francs, 4 rebonds, 4 passes décisives pour 27 d'évaluation en 32 minutes) pour faire l'écart dans le troisième quart-temps.

9ème victoire consécutive pour nos Espoirs pic.twitter.com/dPLOFAtGcY — ASVEL BASKET (@asvelbasketasso) March 28, 2021

Derrière, Dijon (7 victoires, 3 défaites) s'est largement imposé contre l'Elan Chalon (5 victoires, 5 défaites), 103 à 66, aec 34 points de Tom Hyenne. Enfin, la JL Bourg (5 victoires, 7 défaites) s'est imposée à Roanne (2 victoires, 9 défaites) 76 à 65 avec un Maxim Ilvovskiy en double-double (11 points à 4/6, 12 rebonds et 2 passes décisives pour 21 d'évaluation en 24 minutes).