Cholet s'amuse face à Nanterre

ESPOIRS

Les Espoirs du CB étaient trop forts, trop imposants pour l'équipe de Nanterre mercredi au Palais des Sports Maurice Thorez. La rencontre n'est allée que dans un sens et l'équipe de Régis Boissié a signé sa plus large victoire de la saison (61-100).

Devant au score à la fin du premier quart-temp (18-17)s, les Nanterriens ont encaissé un improbable 34-10 dans le deuxième quart-temps et se sont retrouvés en difficulté dès ce moment-là. Cholet a déroulé ensuite en marquant 30 puis 19 points lors des deux quart-temps restants. En défense comme en attaque, les Vert et Blanc - qui se passent désormais de Victor Wembanyama, responsabilisé sur l'équipe professionnelle - étaient dominés, laissant 17 rebonds offensifs pour CB, et perdant 23 balles. Seul Samuel Eyango Dingo a passé la barre des 10 points côté Francilien, avec ses 17 points, 5 rebonds et 2 passes décisives.

Du côté de Cholet, la feuille de marque est beaucoup plus remplie avec cinq joueurs à 10 points ou plus (Delaunay, De Sousa, Tshunza, Marsillon-Noleo et Doyle). Le MVP de la rencontre, Léopold Delaunay affiche 17 points à 7/11 aux tirs avec 8 rebonds, 5 passes décisives et 4 interceptions pour une évaluation de 28 en 23 minutes de jeu. Il a surtout fini avec un +/- de +54. Nanterre est actuellement sixième du groupe A Espoirs avec 6 victoires pour 7 défaites et espère accrocher la quatrième place de la poule A afin de se qualifier pour le Trophée du Futur. En revanche, Cholet reste maître du championnat en étant premier du groupe A, 13 victoires et 1 seule défaite.