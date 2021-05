Cholet s'est fait très peur mais arrache la finale du Trophée du Futur

ESPOIRS

Régis Boissié avait bien préparé son coup. Alors que le double tenant du titre choletais vacillait, l'entraîneur des Mauges a sorti de son chapeau magique une zone 1-3-1 qui a totalement déstabiliser la JDA Dijon. Avec en tête de fil Nathan De Sousa et Arthur Bouba agressifs sur le ballon, la formation du Maine-et-Loire a passé un 18-3 dans le money time aux hommes de Vincent Dumestre. Un véritable hold up choletais à Antibes, avec un Nathan De Sousa clutch (18 points mais à 5/11 aux tirs).

"Les garçons n'ont jamais rien lâché"

"Je suis très content des garçons, on savait que ça allait être compliqué, commente Régis Boissié. On a joué une très belle équipe de Dijon qui nous a mis en difficulté. Les garçons ont fait preuve de détermination et d’abnégation. Ils n’ont jamais rien lâché. On a eu des moments difficiles, Dijon nous a fait plier mais on n’a pas craqué. J’ai commencé à me poser des questions surtout quand j’ai vu le nombre de lancers francs manqués (13/24 sur la ligne). Je ne voulais pas qu’on quitte la compétition sur ce genre de détails mais qui sont tellement importants."

#Espoirs Malmenés dans le premier quart-temps, les Espoirs de @CB_officiel ont repris les commandes de la rencontre grâce à @DeSousaNathan1 (14 points), auteur d'un gros tir à 3-points pour finir la 1re mi-temps (36-31). pic.twitter.com/HDdqgAI03G — Théo Quintard (@TheoQuintard) May 21, 2021

"Un match compliqué contre l'Asvel"

Sur une jambe (entorse à la cheville droite) mais tellement efficace, le capitaine choletais Léopold Delaunay a été fidèle à son surnom de "Monsieur+" puisqu'il est passé à une passe d'un premier triple double (15 points à 6/13 aux tirs, 11 rebonds et 9 passes décisives pour 28 d'évaluation). "Face à l'ASVEL, ça va être un match très compliqué mais on ne se met pas de pression. On part confiants", conclut l'arrière jallaisien qui rêve d'un triplé face à l'une des deux seules équipes à avoir battu CB cette saison.

