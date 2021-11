Cholet s'impose largement contre Dijon

ESPOIRS

Cholet Basket s'est facilement imposé contre la JDA Dijon (93-62) ce mercredi en match avancé de la 14e journée du championnat Espoirs. Les joueurs de Régis Boissié ont fait l'écart lors du deuxième quart-temps (25-16). Comme toujours, la marque a été très répartie avec cinq joueurs entre 14 et 16 points mais aussi six joueurs entre 11 et 18 d'évaluation. Avec cette neuvième victoire de suite, la formation maugeoise prend seule la deuxième place du championnat (9 victoires, 1 défaite), relégant les Metropolitans 92 (8 victoires, 1 défaite) à la troisième place.