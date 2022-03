Coach des Espoirs, Ali Bouziane quittera l'Élan Chalon en fin de saison

Entraîneur des Espoirs de l'Élan Chalon depuis 2019-2020, Ali Bouziane quittera la Saône-et-Loire en fin de saison, a-t-il expliqué à BeBasket. Son intermède en fin de saison dernière à la tête du groupe professionnel lui a peut-être donné goût au coaching d'une équipe fanion.

LIRE AUSSI. Du lourd pour les Françaises à la Coupe du Monde 2022

"Ça a été dur pour moi de repartir avec les jeunes"

Ancien joueur professionnel, le technicien franco-algérien de 44 ans réalise une bonne saison avec ses jeunes en Espoirs Pro B. Les U21 chalonnais deuxièmes du groupe A derrière les Sharks d'Antibes, il espère naturellement décrocher le ticket pour le Trophée du Futur. Histoire de bien finir son histoire avec l'Élan Chalon...

"Cet été, ça a été dur pour moi de repartir avec les jeunes, explique-t-il dans une interview à paraître en fin de semaine. Je me suis posé beaucoup de questions : est-ce que je repars sur un centre de formation, ou je profite de cette opportunité pour me lancer dans le grand bain ? Avec Rémy (Delpon), on avait déjà eu des discussions sur le fait d'aller au bout avec cette génération. Quand il m'a proposé à la fin de l'année de repartir avec les Espoirs, j'ai mis un peu de temps à accepter mais je l'ai fait car je me devais d'aller au bout avec eux."