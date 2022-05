Corentin Falcoz, MVP du championnat Espoirs, quitte la JL Bourg

ESPOIRS

Crédit photo : Sébastien Grasset

MVP de la saison Espoirs 2021-2022, Corentin Falcoz (1,92 m, 19 ans) va quitter la JL Bourg. Arrivé dans l'Ain à l'âge de 14 ans après avoir passé 2 ans au pôle Espoirs de Voiron, il cherche maintenant un nouveau club où pouvoir passer un nouveau cap, sans doute au niveau professionnel.

L'ancien joueur de La Ravoire a fait ses débuts en championnat Espoirs lors de la saison 2018-2019 avec quatres petits matchs disputés. Depuis, le jeune meneur / arrière a connu une ascension fulgurante et s'est vu attribué de plus en plus de responsabilités. Opportunités qu'il a saisies puisqu'en 2021-2022 il a terminé meilleur marqueur de la saison avec 21,5 points de moyenne, à 51,5% de réussite aux tirs, 4,7 rebonds, 2,6 passes décisives et 1,5 interception pour 21 d'évaluation en 34 minutes de jeu. De quoi terminer dans le cinq de la saison et avec le trophée de MVP.

En attendant de connaître sa destination, ce joueur ayant besoin de se développer physiquement pour s'installer au niveau professionnel va intégrer l'Equipe de France 3x3 U23 et 5x5 U20.