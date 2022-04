Corentin Falcoz et la JL Bourg font tomber l'ASVEL à Ekinox

ESPOIRS

Crédit photo : JL Bourg

La JL Bourg a fait tomber le leader du championnat Espoirs ELITE à Ekinox. Les Burgiens ont remporté une victoire de prestige 81-79 ce mercredi en prenant le dessus sur l'ASVEL. Sans leur deux intérieurs et leur meneur titulaire, les Bressans ont réalisé un exploit contre une équipe rhodanienne qui n'avait perdu qu'un match de saison régulière cette saison, à Cholet. Menée de 4 points à 1 minute 30 du terme dans un match équilibré, la Jeunesse Laïque a su repasser devant pour infliger à l'ASVEL sa deuxième défaite de la saison. Corentin Falcoz s'est imposé comme l'homme de cette rencontre avec 33 points et 9 rebonds pour 39 d'évaluation. Son coéquipier Hugo Cosse le suit en double-doube avec 14 points et 10 rebonds. Côté ASVEL, Rafail Lanaras (22 points) et Romain Parmentelot (19 points) n'ont pas pu sauver leur équipe qui affichait pourtant un groupe complet (10 joueurs référencés).

La JL Bourg a publié une vidéo dans laquelle Corentin Falcoz livre ses impressions après cette victoire :

Cette victoire permet à la JL Bourg de passer au cinquième rang du championnat avec un bilan de 16 victoires et 9 défaites alors que la place de leader de l'ASVEL n'est plus en sécurité car elle n'a plus qu'une victoire d'avance sur Cholet. Le match retour entre l'ASVEL et Cholet, le 10 mai à l'Astroballe, pourrait donc décider de qui sera champion de France Espoirs ELITE 2022.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre

Les résultats d'Espoirs ELITE du mercredi 30 mars :