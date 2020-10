COVID-19 : Sept rencontres de Jeep ELITE et Pro B du 16 au 19 octobre reportées

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

La Commission Sportive de la Ligue Nationale de Basket (LNB) a pris ses décisions concernant les matchs reportés du week-end à cause de la COVID-19. Il y aura sept matchs de Jeep ELITE et Pro B décalés en tout.

Jeep ELITE : cinquième journée

- Le Mans Sarthe Basket vs Metropolitans 92

- Limoges CSP vs JL Bourg Basket

- ASVEL vs BCM Gravelines-Dunkerque

Pro B : deuxième journée

- Poitiers Basket 86 vs Fos Provence

- Saint Quentin BasketBall vs Aix Maurienne Savoie Basket

- JA Vichy Clermont Métropole vs Nantes Basket Hermine

- UJAP Quimper vs Paris BasketBall

Espoirs : cinquième journée

- Nanterre 92 vs SIG Strasbourg

- AS Monaco Basket vs Elan Chalon

- Chorale Roanne vs Cholet Basket

Leaders Cup Pro B : sixième journée

Nantes Basket Hermine vs UJAP Quimper (20 octobre)