Dijon confirme sa place dans le top 3, l'ASVEL encore facile

Cette 20e journée d'Espoirs ELITE a vu les leaders confirmer leurs rangs. L'ASVEL signe sa 18e victoire en autant de rencontres. Face à Monaco, une équipe du bas de tableau, les Lyonnais n'ont fait aucun cadeau et s'imposent 104-82. Le Gambien Babacar Mbye (2,13 m, 20 ans) finit avec 22 points et 14 rebonds, pour 30 d'évaluation.

Dijon a remporté le choc du haut de tableau de cette journée. Face à Boulogne-Levallois, les Dijonais se sont imposés dans les derniers instants, 86 à 83. Le duel d'extérieurs entre Ilias Kamardine (1,93 m, 18 ans) è Assemian Moulare (1,83 m, 19 ans) a tenu ses promesses : 25 points, 6 rebonds et 5 passes décisives pour 28 d'évaluation pour le Dijonnais, contre 20 points, 3 rebonds et 4 passes décisives pour le Francilien. À noter que les deux joueurs sont entrés en jeu avec les pros plus tard dans la soirée. Dijon est troisième, avec 15 victoires pour 5 défaites.

L'autre club qui confirme son statut, c'est l'Elan béarnais, solide quatrième du classement. Face à Fos, qui se bat dans la course au Trophée du Futur, c'est Marc-Olivier Lasserre (1,99 m, 19 ans) qui a porté les Palois, avec 32 points et 7 rebonds pour 27 d'évaluation. Victoire 86-74 à l'arrivée pour Pau-Lacq-Orthez et une place dans le Top 4 confortée par ce succès.

Pour ce qui est des autres performances notables, Antoine Sobczak (21 points et 11 passes décisives pour 29 d'évaluation) a parfaitement mené le jeu du Portel face à Roanne, dans une victoire 83-74. Malgré la défaite de Gravelines-Dunkerque à Strasbourg (90-87), Craig Georges Adzeh a inscrit 30 points et pris 6 rebonds.

