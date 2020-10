Dijon et Orléans sans trembler à domicile

ESPOIRS

À Dijon, au Palais des Sports Jean-Michel Geoffroy, les locaux ont livré une prestation très appliquée, ce qui leur a permis d’ouvrir leur compteur de victoire cette saison face à l'Elan Béarnais. Ilias Kamardine a terminé meilleur marqueur de la rencontre avec 22 points, tandis que Tom Hyenne (en photo) a livré une prestation complète avec 18 points, 9 rebonds et 4 passes-décisives pour 23 d’évaluation. Côté Béarnais, les 19 points et les 8 rebonds de Marc-Olivier Lasserre n’auront pas suffit, Pau s’est incliné 73-58. Julien Lalanne et ses hommes n’ont toujours pas gagné un match en deux journées et auront à coeur de remporté leur premier match le 24 octobre contre les Espoirs de Boulazac.

Score final, face à Pau-Lacq-Orthez : 73-58

À Orléans, Neftali Difuidi et ses coéquipiers ont déroulé face à Champagne Basket. Le Français de 19 ans a marqué 25 points, pris 9 rebonds et donné 2 passes décisives pour 22 d’évaluation. Orléans remporte son premier match de la saison 92-66. Les Rémois restent sur deux défaites consécutives et essayeront d’aller l’emporter contre les Espoirs du Mans, le 24 octobre prochain.

Les espoirs s'imposent avec la manière face @ChampBasketOff 92 à 66 sur le parquet du Palais des Sports !





Résultats de la 5ème journée du championnat Espoirs :