Dijon résiste au retour de l'Elan béarnais pour atteindre les demi-finales du Trophée du Futur

ESPOIRS

Crédit photo : Jacques Cormarèche

La JDA Dijon est la première équipe qualifiée en demi-finales du Trophée du Futur 2022 à Limoges. Les Bourguignons ont battu l'Elan béarnais 73 à 70. Ils se sont fait peur après avoir creusé l'écart dans le deuxième quart-temps (28-7) et vu leurs adversaires revenir après la pause le couteau entre les dents. Ainsi, Marc-Olivier Lasserre a égalisé à moins de 3 minutes de la fin sur un panier à 3-points. Mais l'équipe d'Elise Prodhomme n'a pas craqué et Arthur Simon (17 points, 9 rebonds et 3 passes décisives en 38 minutes) a redonné l'avantage aux siens sur une claquette. Finalement, Ilias Kamardine (27 points à 9/18 aux tirs, 6 rebonds et 6 fautes provoquées pour 26 d'évaluation en 32 minutes) & co sont parvenus à l'emporter.

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre

En demi-finales, les Dijonnais affronteront le vainqueur du deuxième quart de finale, qui oppose Cholet à Champagne Basket.