Direction le Final Four Espoirs Pro B pour Blois, Antibes, Rouen et Gries-Souffel

Crédit photo : Sébastien Grasset

Elles étaient huit et elles ne sont plus que quatre. Quatre équipes qui viennent de se qualifier pour le Final Four du championnat Espoirs Pro B. Les favoris que sont l’ADA Blois et les Sharks d’Antibes ont répondu présents, alors que Gries-Souffel et Rouen se sont invités pour le Final Four qui se tiendra au Jeu de Paume de Blois, ce samedi 7 et dimanche 8 mai. Et, pour parodier un célèbre animateur télé, il n’en restera plus qu’un à la fin. En jeu : un titre de champion de France Espoirs Pro B et une place pour le Trophée du Futur à Limoges, du 20 au 22 mai 2022.

Le show Dahaba Magassa

Premiers de la phase régulière, les Blésois n’ont laissé aucune chance à Saint-Chamnd. Deuxième meilleur marqueur de la division (20,5), meilleure évaluation de la rencontre (25), Dahaba Magassa était dans tous ses arts. L’ancien Espoirs du Mans s’est notamment fait remarquer sur les réseaux sociaux par cet énorme poster.

Décollage immédiat pour le Final Four Espoirs Pro B pour @dabs30_ et toute l'équipe !



7 et 8 mai au Jeu de Paume à @villedeblois



@41Prod pic.twitter.com/weh7bxjyGP — ADA Blois Basket 41 (@ADABloisBasket) May 1, 2022

Shawn Tanner, sans Dieu, ni maitre

Même constat pour les Sharks d’Antibes qui ont atomisé leurs homologues lillois. Portés par un Shawn Tanner XXL, tout proche du triple-double (19 points, 16 rebonds et 8 passes pour 43 d’évaluation), les Azuréens ont fini avec un 158 d’évaluation collective. Preuve, s’il en fallait, qu’il n’y a pas eu de match.

Du côté de Rouen, les Espoirs ont apporté un peu de gaieté aux supporters rouennais, pas franchement gâtés par les prestations de leur équipe fanion, d’ores et déjà reléguée en NM1. Brice Dessert, a été l’un des fers de la lance dans la victoire normande, avec 19 points à 8/10 aux tirs et 9 rebonds pour 25 d’évaluation, pour permettre aux siens d’écarter Chalon-sur-Saône de leur route (92-87). Intrinsèquement, le RMB présente peut-être l'équipe plus solide.

Avec un collectif plus en place que Quimper, les U21 de l’ASA Basket sont parvenus à faire la différence au retour des vestiaires (75-64). Gaël Marmillod (18 d’évaluation) et Romain Hoeltzel (16 d'évaluation) ont été deux des hommes forts des Alsaciens.

Les résultats des ¼ de finale du championnat Espoirs Pro B :

Blois vs Saint-Chamond : 92-73

vs Saint-Chamond : 92-73 Antibes - Lille : 114-74

- Lille : 114-74 Rouen vs Chalon-sur-Saône : 92-87

vs Chalon-sur-Saône : 92-87 Gries-Souffel vs Quimper : 75-64

Le programme du Final Four au Jeu de Paume, le samedi 7 et 8 mai :

Demi-finales

Antibes vs Gries-Souffel : 13 h 30

Blois vs Rouen : 16 h 30

Finale :