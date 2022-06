Entraîneur des Espoirs, David Morabito prolongé à l'ADA Blois

PRO B

Crédit photo : Virginie Lapeyronie

Sacré champion de France Espoirs Pro B avec l'ADA Blois, début mai, David Morabito a été prolongé par la formation de Loir-et-Cher. Le technicien de 35 ans, régulièrement assistant en équipes de France jeunes, était courtisé par certaines formations de NM1 et Espoirs Élite. Ancien entraîneur du Pôle Espoirs de Côte d'Azur et formateur multi-casquette (U15, U18 et 20) à Antibes, il a pris la succession de Pierre Verdière en 2019 à l'ADA Blois. Il continuera d'épauler le staff professionnel, comme il l'a fait cette année. « Souhaitant mutuellement poursuivre cette collaboration, l’histoire va donc se prolonger avec un nouveau cycle », indique le club dans son communiqué.

« Il est le moteur de la partie sportive sur le centre »

« La formation est au cœur du projet du club, nous avions choisi David pour rendre cette ambition réelle, il a parfaitement répondu à nos attentes », se félicité Julien Monclar, le general manager, avec qui David Morabito a été sacré champion de NM1 avec Antibes en 2008. « Il est le moteur de la partie sportive sur le centre et collabore parfaitement avec David (Pipereau) et Guillaume (Morel), et à titre personnel c’est un plaisir de travailler avec lui. »

Cet ancien joueur professionnel a d'abord intégré le centre de formation du SLUC Nancy avant de rejoindre l'ADA Blois, il y a deux ans. Homme fort du projet blésois, le Varois a pleinement contribué à la montée en puissance de la pouponnière blésoise. En attendant l'ouverture du centre de perfectionnement dans moins de deux ans...