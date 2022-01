Espoirs Pro B : Ewan Le Carour (Quimper) en triple-double face à Lille

ESPOIRS

Crédit photo : Béliers de Kemper

Son nom ne vous est peut-être pas inconnu. Et pour cause, il a déjà à son actif quelques apparitions avec l'équipe professionnelle des Béliers de Kemper. Mais c'est bien avec l'équipe Espoirs qu'Ewan Le Carour (1,87 m, 19 ans) s'est illustré ce samedi 15 janvier, devenant le premier joueur à réaliser un triple-double en Espoirs Pro B cette saison. Lors de la victoire des siens contre Lille (80-70), le meneur quimpérois a compilé 19 points, 10 rebonds et 10 passes décisives pour 31 d'évaluation.

Aspirant professionnel à Quimper depuis la saison dernière, Le Carour a inscrit ses premiers points en Pro B contre Poitiers le 11 juin dernier, lors du dernier match de la saison régulière 2020/21. Cette saison, il tourne à 12,5 unités, 6 rebonds, 5 passes décisives et 2,6 interceptions de moyenne pour 16,7 d'évaluation. Épaulé notamment par Julien Querbel et Adrien Sclear, il fait partie des éléments clés de l'équipe Espoirs des Béliers, actuel leader du groupe B.