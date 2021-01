Gravelines-Dunkerque fait tomber Cholet, Chalon domine l'ASVEL

Après avoir perdu face à l'ASVEL début octobre, dans la saison classique qui a finalement été annulée, Cholet a perdu dans la nouvelle saison, en deux poules. C'est face à la talentueuse équipe de Gravelines-Dunkerque qu'ils sont tombés (77-73). Les joueurs de Nicolas Perez, déjà vainqueurs à Nanterre (quand Victor Wembanyama jouait encore), ont fait la différence dans la fin de match avec encore une belle prestation de Maxime Sconard.

Maxime Sconard @maximescoo (2003) from @BCMBasket (U21) was clutch yesterday against the espoirs @CB_officiel team in France :14 pts, 6 rbs, 5 ast, 1 ct, 15 ranking in 24 min, take the last shoot at 3 to take the win@mikegrib8 @eyreball @7_Ft_Schnitzel @Kuzeykg @MaxJacoby pic.twitter.com/5xPmuVYuT0