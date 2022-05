Hoeltzel, Magassa, Galin, Perrin, Dessert dans le cinq majeur du championnat Espoirs Pro B

ESPOIRS

Crédit photo : Théo Quintard

En marge du Final Four Espoirs Pro B, ce samedi 7 et dimanche 8 mai 2022, les distinctions individuelles ont été attribués. Découvrez ci-dessous le cinq majeur de la saison et l'entraîneur de l'annéee en Espoirs Pro B.

Poste 1 : Romain Hoeltzel (Gries-Souffel): 14 4 points à 39 2 % de réussite aux tirs, 3 rebonds, 5,8 passes et 1,6 interception pour 13,5 d'évaluation en 23 matches

C'est un peu le cerveau de cette formation alsacienne. Pur produit de la formation de Gries-Oberhoffen, Romain Hoeltzel a fait toute sa formation au BCGO, avant d'y signer un premier contrat stagiaire à ses 16 ans. Le petit meneur (1,83 m), encore frêle physiquement, est doté d'un fort QI Basket. Aussi réputé pour ses qualités défensives.

Poste 2 : Dahaba Magassa (Blois), 20,5 points à 52,9 % de réussite aux tirs, 4,6 rebonds, 2,1 passes et 3,1 interceptions pour 20,5 d'évaluation en 30 minutes

Arrivé du Mans Sarthe Basket à l'inter-saison, Dahaba Magassa s'est rapidement imposé comm l'un des joueurs majeurs de l'ADA Blois. Débarqué de Dakar il y a quatre ans par Philippe Desnos, le directeur du centre formation manceau, l'international sénégalais est réputé pour son agressivité offensivement. Ses qualités athlétiques lui ont d'ailleurs permis de faire quelques apparitions avec le groupe de Mickaël Hay.

Poste 3 : Maxime Galin (Chalon-sur-Saône), 16,4 points à 46,1 % de réussite aux tirs, 7,9 rebonds et 2,1 passes pour 16,8 d'évaluation en 31 minutes

Sorti par Rouen avec l'Élan Chalon en quart de finale, Maxime Galin a été le fer de lance de la formation de Saône-et-Loire. Le fils de Patrick Galin (ex-Avignon) est considéré comme l’un des grands espoirs du basket marseillais, au même titre qu’Ilias Kamardine (né en 2003, JDA Dijon) et bien sûr Kyllian Michée (né 2007, Real Madrid). Passé par le Pôle Espoirs d'Aix et par le SMUC, l'enfant de Marseille 5, quartier Saint-Pierre est en couveuse à l'Élan Chalon depuis la saison 2018-2019.

Poste 4 : Zacharie Perrin (Antibes), 21,6 points à 59,3 % de réussite aux tirs, 10,8 rebonds, 2,8 passes et 1,1 contre pour 24,9 d'évaluation en 30 minutes

Meilleur ailier-fort et meilleur joueur du championnat, Zacharie Perrin a tout raflé. Il faut dire que l'Antibois, déjà auréolé du titre de MVP du tournoi de Varèse de l'Adidas Next Generation Tournament, a dominé de long en large la division.

Poste 5 : Brice Dessert (Rouen), 15,4 points à 70 % de réussite aux tirs, 3,5 rebonds et 2,7 contres pour 15,4 d'évaluation en 27 minutes

Préféré au Nancéien Mohamed Sidibé, Brice Dessert s'est rapidement imposé en U21. Habitué à jouer contre des séniors avec le Pôle France Basketball en NM1, l'intérieur rouennais alterne entre le championnat Espoirs et la Pro B. Déjà bien affuté physiquement, le médaillé d'argent de l'EuroBasket U16 2019 est notamment passé par le Moissy Basket Club entre 2011-2014 avant de rejoindre le Ris Orangis entre 2016 et 2018.

Entraîneur de l'année : Luc Cluysen (ASA Basket)

