Houinsou, Difuidi, Ndjock, Frisch (MVP) et Dossou dans le cinq de la saison, Boissié meilleur coach

ESPOIRS

Crédit photo : Sébastien Grasset

La Ligue Nationale de Basket (LNB) a révélé les distinctions indivuelles de la saison 2020-2021 du championnat Espoirs. Et, surprise, aucun Choletais (l'équipe avec le meilleur bilan de cet exercice), ne se trouve dans le cinq de la saison. C'est le meneur Kymany Houinsou (ASVEL), l'arrière Neftali Difuidi (Orléans), l'ailier Elwin Ndjock (ASVEL), l'ailier-fort Clément Frisch (Strasbourg) et le pivot Jean-Fabrice Dossou (Orléans) qui ont été élus, Clément Frisch (18,4 points à 55,5% de réussite aux tirs, 9 rebonds et 3,2 rebonds pour 23,5 d'évaluation en 31 minutes) étant le MVP de cette saison. En revanche, c'est le coach de Cholet Basket Régis Boissié qui a été élu meilleur entraîneur de la saison.