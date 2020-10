Invaincus depuis 49 matchs, les Espoirs de Cholet sont tombés contre l'ASVEL

Invaincu en championnat Espoirs depuis décembre 2018 et 49 matchs de saison régulière, Cholet Basket est tombé samedi contre l'ASVEL (52-68). L'équipe de Régis Boissié, privée de Nathan De Sousa (cheville) et avec un Léopold Delaunay diminué (béquille, 3/16 aux tirs), a été distancée petit à petit avant de lâcher complètement lors de la dernière période.

"Dans le troisième quart, on doit marquer au moins 10 points de plus, regrette Régis Boissié dans Ouest-France. Dès qu’on a des situations intéressantes, on ne marque pas et on perd confiance. On joue avec le frein à main. Tirer à 26% et louper autant de situations tout seul sous le panier, ce n’est pas possible."