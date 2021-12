L'ASVEL a eu chaud à Pau, Cholet plus tranquille contre Gravelines

ESPOIRS

Crédit photo : Lilian Bordron

L'ASVEL avait l'habitude d'écraser tout le monde dans le championnat Espoirs. Depuis la trêve internationale, le groupe de Pierre Parker a moins de marge face à ses adversaires. Si samedi à Pau les U21 rhodaniens ont battu l'Elan béarnais 76 à 71, il s'agit de leur deuxième plus "courte" victoire de la saison. Pourtant, ils avaient bien commencé le match (27-18 après un quart-temps). Mais derrière, l'EBPLO (8 victoires, 3 défaites) s'est accroché, sans toutefois parvenir à faire tomber le leader invaincu (12 victoires en 12 matches).

La win, que la win ! 12/12

Nos jeunes Espoirs viennent à bout de @ebplo et gardent leur place de leader !

Mvp de la rencontre : @kennykasiama 21 d’évaluation, 20 pts, 7 rebds, 2 assists et 1 inter #TeamASVEL #J11 #ESPOIRSÉLITE #Prospects pic.twitter.com/QBJYhalSIS — ASVEL BASKET (@asvelbasketasso) December 11, 2021

Cholet (11 victoires, 1 défaite) a pour sa part connu une rencontre bien plus tranquille face au BCM Gravelines-Dunkerque (90-61). Kevin Marsillon-Noleo s'est éclaté (33 points à 14/17 aux tirs et 8 rebonds). Derrière au classement, la JL Bourg (9 victoires, 3 défaites) s'en est sortie à Roanne (83-87) avec un bon Elian Benitez (22 points, 9 rebonds et 6 passes décisives pour 29 d'évaluation). Enfin, les Metropolitans 92 sont sortis du top 4 au classement après leur quatrième défaite de rang, cette fois à Fos-sur-Mer (71-54).

Les résultats de la 11e journée du championnat Espoirs :