L'ASVEL déroule à Monaco, Strabourg enchaîne les Metropolitans 92

ESPOIRS

Crédit photo : Jules Roche

La 12e journée Espoirs s'est déroulée sur le week-end écoulé. En voici les résultats :

Poule A

Mobilisé par l'équipe professionnelle suite aux blessures de Darius Johnson-Odom et LaMonte Ulmer, Neftali Nefuidi n'a pas pu aider Orléans contre Boulazac. Mais l'OLB (9 victoires, 2 défaites) n'a pas eu de mal à l'emporter quand même avec 23 points de Noah Bolanga.

Dans l'autre match du week-end de la poule A, Le Mans a signé sa quatrième victoire de suite. Son dernier revers remonte à février... contre Orléans qui s'était imposé après prolongation grâce au tir décisif de Neftali Nefuidi. Depuis tout va bien pour le MSB (6 victoires, 5 défaites) qui s'appuie de plus en plus sur Hugo Meniandi (17 points et 14 rebonds pour 24 d'évaluation en 26 minutes).

Orléans vs Boulazac : 87-71

vs Boulazac : 87-71 Le Mans vs Limoges : 94-70

vs Limoges : 94-70 Nanterre vs Cholet : reporté

Elan Béarnais vs Gravelines-Dunkerque : reporté

Exempt : Le Portel

Poule B

Dans la poule B, l'ASVEL (9 victoires, 2 défaites) est bien installée à la première place après sa 8e victoire de suite. Cette fois, l'équipe d'Anthony Brossard s'est imposée 95 à 77 à Monaco avec un Kymany Houinsou qui prend de plus en plus d'épaisseur (19 points, 8 rebonds et 8 passes décisives pour 27 d'évaluation en 30 minutes).

Derrière, Dijon (6 victoires, 3 défaites) s'est facilement imposé à Roanne alors que Strasbourg - sans Jayson Tchicamboud - a pris le dessus à Levallois dans le dernier quart-temps. Enfin, Champagne Basket (4 victoires, 6 défaites) a pris le dessus sur la JL Bourg (4 victoires, 7 défaites).