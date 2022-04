L'ASVEL domine Paris, Cholet facile à Bourg

ESPOIRS

Crédit photo : Cholet Basket

Leader du championnat Espoirs, l'ASVEL (26 victoires et 2 défaites) a du attendre le dernier quart-temps pour faire la différence avec Paris. Les joueurs de Pierre Parker se sont toutefois imposés de 13 points. Leurs dauphins de Cholet (26 victoires et 3 défaites) ont eux eu nettement moins de mal à Bourg-en-Bresse (+37) avec un Mathéo Leray (24 points, 4 rebonds et 9 passes décisives pour 36 d'évaluation) dominant.

Superbe victoire des Espoirs de l’Académie Gautier Cholet Basket contre Bourg en Bresse 105-68. pic.twitter.com/Do4KHcVeYN — Cholet Basket (@CB_officiel) April 16, 2022

Derrière, les équipes du top 8 n'ont pas fait de faux pas. L'Elan béarnais (4e), Dijon (5e) et les Metropolitans (7e) l'ont emporté. Seul Bourg (8e) est tombé, alors que Limoges et Champagne Basket n'ont pas joué.

Les résultats de la 29e journée Espoirs :