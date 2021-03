L'ASVEL en patron à Bourg, Strasbourg se reprend contre Chalon

ESPOIRS

Crédit photo : Jules Roche

La 11e journée du championnat Espoirs s'est déroulée ce week-end.

Poule A

Cholet (7 victoires, 1 défaite) toujours à l'arrêt à cause de cas de COVID-19, Orléans (8 victoires, 2 défaites) enchaîne les victoires derrière et reste bien ancré en deuxième place. En s'appuyant toujours sur le duo Neftali Difuidi - Jean-Fabrice Dossou (22 points chacun), l'OLB a pris le dessus en deuxième mi-temps. Derrière, c'est Le Mans (5 victoires, 5 défaites) qui complète le podium. Le MSB s'appuie de plus en plus sur l'un des cadres de la génération 2003, Hugo Meniandi (13 points et 8 rebonds), vice-champion d'Europe U16 en 2019 avec Victor Wembanyama. Victor Wembanyama qui a fait son retour à la compétition après trois mois d'arrêt, contribuant au succès de Nanterre (4 victoire, 4 défaites) contre Le Portel (4 victoires, 5 défaites).

Le Mans vs Gravelines-Dunkerque : 59-53

vs Gravelines-Dunkerque : 59-53 Elan Béarnais vs Orléans : 81-88

: 81-88 Nanterre vs Le Portel : 86-76

vs Le Portel : 86-76 Cholet vs Boulazac : reporté

Limoges : exempt

Poule B

Dans la poule B, c'est l'ASVEL qui mène la danse (8 victoires, 2 défaites). Les Rhodaniens se sont imposés chez leurs voisins bressans (4 victoires, 6 défaites) ce vendredi avec 18 points d'Elwin Ndjock. Derrière, Dijon (battu par l'ASVEL mardi dernier) suit (5 victoires, 3 défaites) après sa victoire en prolongation contre les Metropolitans 92 (5 victoires, 5 défaites). Strasbourg (6 victoires, 4 défaites) suit. Avec le retour du trio des 2002 Lucas Beaufort (23 points), Jayson Tchicamboud (18) et Clément Frisch (22), les Alsaciens se sont repris et ont battu l'Elan Chalon (4 victoires, 4 défaites) de 20 points. Enfin, en bas de tableau, Champagne Basket a facilement battu Roanne.