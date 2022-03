L'ASVEL et Arthur Bouba (Bourg) reprennent les affaires courantes dans le championnat Espoirs

ESPOIRS

Crédit photo : Jacques Cormarèche

À l'Astroballe, l'ASVEL s'est imposée sur le score fleuve 101-75 contre Fos-sur-Mer ce samedi pour la 23e journée du championnat espoir. Un écart de 26 points qui s'explique par le fait que les jeunes de Pierre Parker ont attaqué fort d'entrée de jeu avec 30 points inscrits rien que dans le premier quart-temps (30-20). Lancé, ils ont continué avant la mi-temps (51-34). Face à une telle intensité, les Fosséens n'ont rien pu faire contre le leader du championnat Espoirs Elite.

Le Grec Rafail Lanaras a pris feu avec 22 points à 8/9 de réussite aux tirs dont 6/7 de réussite aux tirs à 3-points, 3 rebonds et une intercpetion pour 23 d'évaluation en 19 minutes en sortie de banc. Son coéquipier Romain Parmentelot n'est pas en reste avec 17 points à 6/11, 9 rebonds, 2 passes décisives et 2 interceptions pour 23 d'évaluation en 31 minutes sur le parquet de l'Astroballe. L'ASVEL, qui a pu de nouveau aligner Zaccharie Risacher (6 points à 2/8 aux tirs et 5 rebonds en 20 minutes), est plus que jamais première avec 22 victoires et 1 défaite dans le championnat.

La 22ème ! Après un match abouti, nos Espoirs s’imposent à l’Astroballe face à @fos_provence_basket !



Mvp de la rencontre : @rafahl_lanaras 22 pts à 6/7 à 3pts, 3 rebonds, 1 steal pour 23 d’évaluation #CentreDeFormation #TeamASVEL #Espoirsélite #U21 pic.twitter.com/viuGrvnhZO — ASVEL BASKET ⚪️⚫️ (@asvelbasketasso) March 19, 2022

Double-double et 34 d'évaluation pour Arthur Bouba

Arthur Bouba a réalisé une grosse performence en posant un double-double ce samedi contre Le Mans. L'ancien Choletais a été un peu maladroit mais a inscrit 28 points à 10/24 aux tirs et capté 16 rebonds dont 6 offensifs, sans oublier ses 2 passes décisives et 2 interceptions pour 34 d'évaluation en 39 minutes de jeu. Après un premier quart-temps raté (24-8), les locaux ont réalisé une folle remontée pour finalement déborder les Manceaux dans le final et s'imposer 73-71 (statistiques).

Ce précieux succès permet aux hommes de Boban Savovic d'être huitièmes au classement. Avec un bilan de 14 victoires et 9 défaites (comme le septième, Châlon-Reims), ils sont en course pour le Trophée du Futr. C'est un mauvaise opération pour Le Mans qui pointe désormais à la 12e place avec 8 victoires et 15 défaites à égalité avec le 13e, la SIG.

Quelle remontada face à @MSB_Officiel qui remporte le match 73 - 71 !



L’entame du match ne laissait pas de bons présages mais nos jeunes ont su renverser la tendance en sortant les crocs dans la seconde période. Bravo les gars ! #WeRedy pic.twitter.com/YA7kgWAOpY — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) March 19, 2022

Autrement, dans le choc de la journée, Cholet, deuxième, s'est imposé chez la JDA Dijon, désormais sixième.

Les résultats de la 23e journée de championnat Espoirs Elite :