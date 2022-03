L'ASVEL et Cholet reprennent bien le championnat, Dijon s'incline face à Roanne

ESPOIRS

Crédit photo : Lilian Bordron

L'ASVEL reçue 20 sur 20 ! Les jeunes Rhodaniens ont signé leur 20e victoire de la saison, le tout sans aucune défaite au compteur. Après une victoire dans le tournoi Next Generation à Belgrade, le centre de formation de Lyon-Villeurbanne continue sur sa lancée, avec un succès pour l'équipe U21 en déplacement à Levallois. Une victoire 76-55, acquise notamment grâce au MVP de la rencontre, Kenny Kasiama, auteur de 22 points, 5 rebonds et 3 passes décisives pour 21 d'évaluation. L'ASVEL remporte sa rencontre sans la révélation Killian Malwaya, qui n'a pas foulé le parquet, ni Zaccharie Risacher, blessé à Belgrade. La tête du championnat reste inchangée.

Nos Espoirs se déplaçaient en région parisienne ce samedi, dans l'objectif de continuer notre série d'invincibilité. C'est chose faite pour nos jeunes joueurs ! Ils s'imposent 55-76 dans cette 21ème journée de championnat. pic.twitter.com/pkDprZHrtt — ASVEL BASKET (@asvelbasketasso) March 5, 2022

Le leader domine, le dauphin confirme. Cholet a largement dominé sa rencontre face à Champagne Basket (94-70), avec un apport collectif et 28 points du banc. En seulement 23 minutes, Kévin Marsillon-Noleo a inscrit 20 points et capté 9 rebonds, dont 4 offensifs, en plus de 4 joueurs qui ont dépassé la barre des 15 points marqués. Les U21 de l'Académie Gautier CB se positionne à la deuxième place du classement, avec un bilan de 16 victoires et 3 défaites.

Le podium reste inchangé, mais Dijon a chuté. Les Espoirs de la JDA sont tombés à Roanne (81-79), à l'inverse de leurs aînés vainqueurs dans un match fou. Malgré la grosse performance d'Ilias Kamardine, auteur de 29 points à 4/6 à 3-points, 4 rebonds et 5 passes décisives pour 27 d'évaluation, les Dijonais subissent leur sixième défaite de la saison. Dijon reste à la troisième place du classement (15 victoires, 6 défaites), mais Limoges, qui a largement battu Strasbourg (93-62), se rapproche et ne compte qu'une victoire de retard (avec un match en plus à jouer) pour le même nombre de défaites.

Les résultats des matches de la 21e journée d'Espoirs Elite :