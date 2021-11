L'ASVEL et les Metropolitans à 7/7, Cholet suit derrière

ESPOIRS

Crédit photo : Lilian Bordron

Les journées se passent et les résultats positifs s'enchaînent pour l'ASVEL et les Metropolitans 92, leaders du championnat Espoirs. Si l'ASVEL s'est imposée largement chez le 17e du championnat, Paris, cela a été plus délicat pour les Metropolitans 92 qui s'en sont tirés de peu à Châlons-en-Champagne. Menés au score en première mi-temps, les Franciliens ont finalement pris le dessus après la pause.

Derrière, Cholet Basket (6 victoires, 1 défaite) n'a pas qu'une bouchée du voisin manceau et prend seul la troisième place du championnat puisque la JL Bourg s'est fait surprendre à domicile par l'AS Monaco (qui vient d'enchaîner deux victoires de suite) malgré le chantier d'Arthur Booba (26 points à 11/19 aux tirs et 21 rebonds mais aussi 8 balles perdues). Ce dernier a réalisé l'un des cartons de la journée, avec Marc-Olivier Lassere (27 points à 9/17, 12 rebonds, 4 interceptions mais là-aussi 8 balles perdues) de l'Elan Béarnais, Michael Belle (18 points à 7/15, 16 rebonds, 4 passes décisives et 6 fautes provoquées pour 30 d'évaluation en 35 minutes) de Strasbourg et surtout Fabien Damase (36 points à 11/15, dont 8/11 à 3-points, 4 rebonds et 4 fautes provoquées) du BCM Gravelines-Dunkerque.

Les résultats de la 7e journée de la Betclic ELITE :