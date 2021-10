L'ASVEL et les Mets' à 4-0, Cholet écrase Paris, Hugo Mienandi (42 d'éval') cartonne

ESPOIRS

L'ASVEL et les Metropolitans 92 sont toujours invaincus en Espoirs. En déplacement à Strasbourg, l'ASVEL n'a fait qu'une bouchée de la SIG. Comme d'habitude, ils ont dominé le rebond et pu compter sur le gros apport de plusieurs joueurs. Bien qu'ils aient eu plus de mal face au BCM Gravelines-Dunkerque, les Metropolitans 92 affichent le même bilan de 4 victoires en 4 matches.

Derrière, cinq équipes sont à 3 sur 4 : Champagne Basket, Roanne, Le Mans, Bourg-en-Bresse et Cholet. Le Mans a pu compter sur un énorme Hugo Mienandi (31 points à 9/14 aux tirs, 9 rebonds et 4 passes décisives pour 42 d'évaluation en 36 minutes) pour revenir (31-14 dans le dernier quart-temps) et l'emporter contre l'Elan Béarnais. La soirée a été nettement plus évidente pour Cholet qui a largement dominé (147 à 21 à l'évaluation collective) une équipe de Paris pas encore au niveau du championnat Espoirs.

Les résultats de la cinquième journée Espoirs :