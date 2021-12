L'ASVEL finit l'année 2021 à 13/13

ESPOIRS

Les Espoirs de l'ASVEL passeront les fêtes invaincus (13/13). Les Rhodaniens l'ont emporté facilement à Monaco (qui n'a gagné que deux fois en 13 rencontres) ce jeudi après-midi à la salle Gaston-Médecin. Mal entrés dans la partie, les joueurs de Pierre Parker ont ensuite pris le large dans le deuxième quart-temps pour finalement l'emporter 100 à 79.

Pour son deuxième match Espoirs, le Grec Rafail Lanaras a cumulé 10 points à 2/8 aux tirs, 6 rebonds et 4 fautes provoquées pour 13 d'évaluation en 15 minutes. Autrement, ce sont le meneur Romain Parmentelot (18 points à 6/11 aux tirs, 5 rebonds, 11 passes décisives, 4 interception et 4 fautes provoquées pour 31 d'évaluation en 30 minutes) et le pivot Babacar Mbye qui a brillé (23 points à 8/12 aux tirs, 9 rebonds et 8 fautes provoquées pour 25 d'évaluation en 30 minutes).

13/13 !

L'ASVEL est donc seul premier du championnat Espoirs, devant Cholet qui en ce moment même sur le parquet de Champagne Basket. A noter que Dijon, quatrième (9 victoires, 4 défaites), a nettement dominé Strasbourg (89-45) ce jeudi. Le troisième joue également au moment d'écrire ces lignes, à Gravelines.