L'ASVEL remporte le choc des invaincus et prend seule la tête du championnat

Comme en Betclic ÉLITE, l'affiche entre l'ASVEL et les Metropolitans 92 était le choc de la journée dans le championnat Espoirs. Mais contrairement au match des pros, ce sont les protégés de Pierre Parker qui l'ont emporté assez nettement (90-74). Une sorte de répétition générale pour Romain Parmentelot (12 points mais à 4/12 aux tirs, 7 rebonds et 6 passes pour 12 d'évaluation en 34 minutes) et Zaccharie Risacher (18 points à 7/14 aux tirs, 4 rebonds et 5 passes pour 18 d'évaluation en 34 minutes), avant leur entrée en Betclic ÉLITE, dimanche après-midi.

Seulement 44 points pour Nanterre à Cholet

Au Rhénus, la SIG Strasbourg s'est de nouveau inclinée contre Fos-sur-Mer (77-93), malgré un bon Illian Pietrus (26 points à 10/16 aux tirs et 3 rebods pour 23 d'évaluation en 35 minutes). Privés de Thomas Llaury et de Naoll Balfourier tous les deux blessés, les U21 de l'Académie Gautier Cholet Basket ont limité leurs homologues nanterriens à seulement 44 points, avec un bon Camille Jean (20 points à 6/10 aux tirs et 5 rebonds pour 19 d'évaluation). Le prochain adversaie des Choletais, la JDA Dijon, s'est elle aussi imposée contre Orléans (79-58).

La JL Bourg marche bien

Au Mans, la JL Bourg s'est reposée sur le tandem Élian Benitez (16 points à 7/14 aux tirs, 5 rebonds et 9 passes décisives pour 22 d'évaluation en 34 minutes) - Arthur Bouba (22 points mais à 6/21 aux tirs, 16 rebonds, 2 passes et 7 interceptions pour 27 d'évaluation) pour ramener une victoire de la Sarthe. Enfin, l'Élan Béarnais s'en est sorti à Paris (85-76).

Les résultats de la 13e journée du championnat Espoirs :

Vendredi 19 novembre 2021

Roanne - Le Portel : 60-81

: 60-81 Strasbourg - Fos : 77-93

: 77-93 Champagne Basket - Limoges : 74-79

Samedi 20 novembre 2021

ASVEL - Metropolitans 92 : 90-74

- Metropolitans 92 : 90-74 Cholet - Nanterre : 81-44

- Nanterre : 81-44 Dijon - Orléans : 79-58

- Orléans : 79-58 Le Mans - Bourg : 65-81

Dimanche 21 novembre 2021 :