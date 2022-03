L'ASVEL se reprend difficilement après sa défaite à Cholet

ESPOIRS

Crédit photo : Lilian Bordron

Les Espoirs de l'ASVEL se sont imposés 73-68 chez leurs homologues de Dijon. Après avoir vu avoir perdu pour la première fois de la saison à Cholet, l'ASVEL devait se reprendre contre la JDA Dijon, troisième du championnat (avant la rencontre). En 33 minutes, Killian Malwaya a planté 17 points à 7/12 de réussite aux tirs, capté 7 rebonds et obtenu la meilleure évalution du match avec 21.

Devant à la fin du premier quart-temps (15-11), les Dijonnais ont cédé dans le deuxième et les Rhodaniens en ont profité pour inscrire 23 points et prendre les devants à la pause (30-34). Les jeunes de Pierre Parker ont enchaîné dans le troisième quart-temps (42-54) avant de subir dans le dernier quart-temps en encaissant 26 poinds. Cela n'a toutefois pas suffi aux Bourguignons qui s'inclinent 73-68 contre le leader et se voit réléguer à la quatrième place suite à la victoire de Limoges 85-55 contre Le Portel. C'est la 21e victoire en 22 matches pour l'ASVEL qui est plus que jamais seul tout en haut du classement.

Cholet confirme

Cholet a dominé contre Nanterre au Palais des Sports Maurice Thorez avec une victoire 61-48, quelques jours après son exploit contre le leader. Après un premier quart-temps disputé (23-20 pour Cholet), Nanterre a coulé en accumulant 12 points de retard au retour des vestaires (38-26). Les 22 points (à 8/13) de Matheo Leray y sont pour beaucoup. Cholet reste deuxième d'Espoirs Elite avec 18 victoires et 3 défaites tandis que Nanterre se retrouve à la 14e place avec un bilan de 7 victoires pour 15 défaites.

Les résultats de la 22e journée d'Espoirs Elite :