L'ASVEL surprise d'entrée à Dijon, Strasbourg s'en sort de peu à Monaco

ESPOIRS

Crédit photo : SIG Strasbourg

Le championnat Espoirs a repris ce week-end ou plutôt commencé. En effet, la nouvelle formule est désormais en place.

Dans la poule A, le champion en titre (en 2019), Cholet, s'en est sorti contre son voisin manceau malgré un Nathan De Sousa maladroit (12 points à 4/18 aux tirs). Léopold Delaunay a lui assuré (23 d'évaluation).

Dans la poule B, Strasbourg s'en est sorti de peu à Monaco malgré une nette domination locale aux rebonds (57 à 37 !). Incaincu avant l'arrêt du championnat, Roanne et l'ASVEL sont tombés à Bourg-en-Bresse et Dijon, deux gros du championnat Espoirs ces dernières saisons qui sont en plein reconstruction. Autre surprise, la victoire de la jeune équipe Espoirs du BCM Gravelines-Dunkerque à Nanterre. A la régulière, la formation de Nicolas Perez a dominé Victor Wembanyama (19 points à 8/16 aux tirs, 10 rebonds, 6 contres, 3 passes décisives, 5 interceptions, 6 balles perdues et 4 fautes provoquées pour 28 d'évaluation en 36 minutes.

Poule A

Cholet vs Le Mans : 69-57

vs Le Mans : 69-57 Champagne Basket vs Elan Chalon : 58-81

: 58-81 Limoges vs Boulazac : 73-55

vs Boulazac : 73-55 Orléans vs Elan Béarnais : 91-71

Poule B