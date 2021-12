La JL Bourg inflige une deuxième défaite aux Metropolitans, ça passe pour Limoges

ESPOIRS

Crédit photo : Jacques Cormarèche

En match avancé de la 13e journée de championnat, la JL Bourg et le Limoges CSP se sont imposés ce mercredi. Les U21 bressans ont signé une bonne performance en s'imposant 85 à 81 sur le parquet des Metropolitans 92, eux qui avaient pourtant gagné leurs 8 premiers matches de la saison. Mais après leur revers chez l'ASVEL il y a 10 jours, ils sont de nouveau tombés, après prolongation cette fois. Les visiteurs se sont appuyés sur leur trio Elian Benitez (22 points à 10/17 aux tirs, 8 rebonds, 7 passes décisives, 2 balles perdues et 5 fautes provoquée pour 29 d'évaluation en 43 minutes) - Corentin Falcoz (29 points à 11/15, 4 rebonds, 5 passes décisives, 4 balles perdues et 3 fautes provoquées pour 29 d'évaluationen 41 minutes) - Arthur Booba (14 points à 7/18, 15 rebonds, 8 passes décisives, 4 balles perdues et 6 fautes provoquées pour 21 d'évaluation en 41 minutes).

Au classement, la JL Bourg s'installe parmi les équipes de tête, avec 7 victoires en 10 matches. Limoges (6 victoires, 5 défaites) est un peu plus loin. Ce mercredi, les U21 du Cercle Saint-Pierre ont battu ceux de Fos Provence, 87 à 73 (statistiques).