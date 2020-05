Le Limoges CSP convoite Arnaud Tessier pour diriger son équipe Espoirs

ESPOIRS

Crédit photo : Nantes Basket Hermine

Frank Kuhn reparti à la SIG Strasbourg, le poste de coach de l'équipe Espoirs du Limoges CSP est vaccant. Pour remédier à cela et selon le journaliste du Populaire du Centre Matthieu Marot, le club viserait Arnaud Tessier (37 ans), entraîneur de l'équipe Espoirs du Nantes Basket Hermine évoluant en de Nationale 3 Masculine depuis 2017.

Première de la poule E et invaincue en 16 rencontres de NM3, la jeune garde de l'Hermine avait validé la montée en Nationale 2 Masculine avant même l'arrêt de la compétition du fait de la pandémie de coronavirus. La Fédération Française de Basket-ball (FFBB) a finalement pris la dure décision d'annuler toutes montées au niveau des compétitions fédérales. Cela n'enlève en rien le travail réalisé lors de cette saison, plaçant l'équipe en première place du ranking national de NM3 sur 144 équipes, ce qui devrait d'ailleurs lui permettre d'évoluer au niveau supérieur en 2020/21 étant donné les demandes de relégation de certains clubs.

Arnaud Tessier a débuté le basket dans une petite ville près de Nantes où il a évolué au niveau régional. Dès ses 18 ans, il s'est lancé dans le coaching jusqu'à suivre la formation fédérale, lui permettant d'obtenir son diplôme du DES et d'Assistant Vidéo. Réputé bon formateur, le technicien vendéen a entraîné des équipes de niveau championnat de France (assistant coach à Challans en plus de s'occuper des U15, U18 et de la réserve en NM3, coach du Pays des Olonnes en NM3 puis NM2) et a connu des expériences différentes : Final Four U18, NM3 et NM1, quart de finale de Coupe de France U17 et NM1, accession U17 en U18 ELITE et NM3 en NM2.