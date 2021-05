Léopold Delaunay, une dernière danse avec les Espoirs de Cholet pour l'histoire

ESPOIRS

Crédit photo : Sébastien Grasset

Avec un Léopold Delaunay dans son équipe, le basket devient tout de suite plus simple. Touché à la cheville droite lors du quart de finale du Trophée du Futur contre Boulogne-Levallois jeudi, l’arrière choletais a tout simplement été énorme lors de la demi-finale contre la JDA Dijon vendredi.

"Certains pensent que c'est un poste 4 ou 5 quand ils regardent les stats"

"Il y a des gens qui ne le connaissent pas et qu’ils se disent que c’est un poste 4 ou un poste 5 quand ils regardent les stats, alors que c’est un poste 2, signale Régis Boissié. C’est un garçon généreux et un capitaine exemplaire. Il tient son groupe et il apporte tellement dans plein de domaines. Il prend des rebonds, il fait des passes..." Et contre les Bourguignons, "Monsieur +" a encore tenu sa réputation puisqu’il est passé tout près du triple double (15 points 6/13 aux tirs, 11 rebonds et 9 passes décisives pour 28 d'évaluation en 33 minutes).

Léopold Delaunay dans tous ses arts au Trophée du Futur à Antibes (photo : Sébastien Grasset)

"Je pense être un joueur polyvalent qui peut apporter beaucoup de choses à l’équipe, corrobore celui qui vient d’être présélectionné en équipe de France U20 5x5. Je suis un leader pour le groupe qui booste et motive les autres tout en montrant l’exemple aux plus jeunes."

Auteur d’une grosse saison (12,9 points à 47,5% de réussite, 7,6 rebonds et 3,9 rebonds pour 19 d'évaluation en 26 minutes), il n’a toutefois pas réussi à convaincre les coachs du championnat de l’élire dans le cinq majeur idéal. "Ça ne va pas changer ma vie mais c’est sûr que c’est un peu frustrant par rapport à la saison et tout ce que j’ai entrepris personnellement, lance l’arrière originaire de Jallais. Cela m’aurait fait plaisir d’obtenir cette récompense mais ça ne changera pas ma vie."

Finir sur un triplé historique avant de lancer sa carrière en Pro B

Surnommé le "Zion des Mauges" par Hugo Robineau (en référence à la dimension physique de Zion Williamson), le double vainqueur du Championnat - Trophée du Futur devrait sauf surprise signer un contrat de trois ans avec Cholet Basket avant d’être prêté en Pro B. "Je privilégierai un projet où l’on m’offre du temps de jeu car c’est ce qui est important quand vous êtes un jeune joueur. Je veux d’abord montrer ce que je sais faire en Pro B pendant deux ans avant de pourquoi pas revenir en Jeep Élite au bout de ma 3e année. Je préfère ne pas trop me projeter pour l’instant et simplement prouver que je peux apporter."

Mais avant de songer à lancer sa carrière, il aimerait bien conclure ses années de formation à l’Académie Gautier CB de la plus belle des manières ce samedi à Azur Arena par un triplé historique. Vainqueur du Trophée du Futur pour la première fois à Antibes en 2018 puis à Dijon en 2019, il aura à cœur de finir le travail, même si la mission s’annonce compliquée. Mais à cœur vaillant, rien n’est impossible pour le “Monsieur +” du championnat Espoirs et sa bande...

À Antibes (avec Alexis Onillon-Cousin),

D'humeur joyeuse au shooting ce samedi matin, Léopold Delaunay voudra terminer sur un triplé historique championnat - Trophée du Futur (photo : Théo Quintard)