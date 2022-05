Leray, Kamardine, Falcoz, Bouba et Shahrvin dans le cinq idéal, le MVP dévoilé

ESPOIRS

Crédit photo : LNB Espoirs

Ce vendredi, la Ligue Nationale de Basket (LNB) a révélé le cinq idéal de la saison 2021-2022 Espoirs. Aucun espoir de l'ASVEL, l'équipe championne de France, ne s'y trouve, sans doute à cause du partage des responsabilités. Au contraire, les deux joueurs clés de la JL Bourg (7e du classement), Corentin Falcoz (meilleur marqueur) et Arthur Bouba (n°1 à l'évaluation), sont présents au côté du deuxième meilleur marqueur du championnat, l'arrière de Dijon (3e du classement) Ilias Kamardine (18,9 points, 20,8 d'évaluation), ainsi que le meneur de Cholet (2e du classement) Mathéo Leray et du pivot de l'Elan béarnais (5e) Enzo Shahrvin, meilleur rebondeur (12,8) troisième à l'évaluation (20,9). Parmi eux, c'est Corentin Falcoz qui a été élu MVP de la saison. Le coach de la saison est Arnaud Tessier, l'entraîneur du Limoges CSP (4e du classement).

Le cinq idéal de la saison 2021-2022 Espoirs :

MATHEO LERAY (Cholet)

ILIAS KAMARDINE (Dijon)

CORENTIN FALCOZ (Bourg-en-Bresse)

ARTHUR BOUBA (Bourg-en-Bresse)

ENZO SHAHRVIN (Pau-Lacq-Orthez)