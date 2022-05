Les affiches du Trophée du Futur 2022 connues

ESPOIRS

Crédit photo : LNB

Dans un match difficile face à Limoges, l'ASVEL (31 victoires et 3 défaites) est devenue pour la deuxième année consécutive champion de France du championnat espoirs U21. Leurs dauphins de Cholet (30 victoires et 4 défaites) auront eux tout tenté et malgré la victoire face à Monaco, ils restent bon deuxièmes.

Outre ces deux résultats, la dernière journée a eu de l'impact sur la place finale de chaque équipe. La victoire écrasante de Châlons-Reims face à Bourg-en-Bresse, adversaire direct, permet aux Marnais d'accéder à la sixième place. Quant à la défaite de Limoges, celle-ci fait les affaires de Dijon qui, avec sa victoire au Mans, termine à la troisième place.

Les résultats de la 34e journée Espoirs :

Limoges vs ASVEL : 85-89

: 85-89 Le Mans vs Dijon : 65-75

: 65-75 Roanne vs Elan béarnais : 77-74

vs Elan béarnais : 77-74 Chalon-Reims vs JL Bourg : 92-65

vs JL Bourg : 92-65 Nanterre vs Strasbourg : 73-77

: 73-77 Gravelines-Dunkerque vs Orléans : 71-82

: 71-82 Le Portel vs Fos Provence : 74-94

: 74-94 Cholet vs Monaco : 88-73

vs Monaco : 88-73 Metropolitans 92 vs Paris : 71-52

Le classement final à l'issue de cette 34e journée étant connu, les affiches pour le Trophée du Futur le sont aussi. Pour rappel, celui-ci se verra opposer les 7 premiers de la saison régulière ainsi que le champion de France Espoirs Pro B, en l'occurence Blois. L'ASVEL (1er) affrontera la JL Bourg (7e), Cholet (2e) affrontera Châlons-Reims (6e), Dijon (3e) affrontera l'Elan béarnais (5e) et Blois affrontera, le club hôte, Limoges (4e).

La compétition se déroulera à Limoges, au Palais des Sports de Beaublanc du 20 au 22 mai prochain.