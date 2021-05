Les Espoirs de Cholet continuent d'impressionner et surclassent Le Portel

ESPOIRS

Crédit photo : Simon Godet

Le Portel sans Magrit, Hifi et Wansi Fonkua n'a vraiment rien pu faire contre la machine choletaise. Au terme de la rencontre, le score affichait une victoire des Espoirs de CB de 44 points d'écart, 47-91. Cholet, pourtant sans De Sousa, Marsillon-Noléo et Llaury, confirme encore et valide son statut de leader du groupe A du championnat Espoirs. Leur bilan est actuellement de 14 victoires pour 1 seule petite défaite.

Après la large victoire contre Nanterre le match dernier (61-100), Cholet confirme au Chaudron contre Le Portel qui est septième de ce groupe A avec 6 victoires et 9 défaites. Cinq joueurs de CB ont terminé la rencontre à 10 points ou plus (Delaunay, Bouba, Tshunza, Leray et Doyle).

Encore une fois MVP de la rencontre avec une évaluation de 27 en 25 minutes, Leopold Delaunay a impressionné avec ses 20 points à 66,7% de réussite aux tirs, 8 rebonds, 4 passes décisives et 3 interceptions. A noter le bon match de Mathéo Leray qui a terminé à 4/7 à 3-points, distribué 6 passes et dérobé 4 ballons sur ce match pour une évaluation de 21 en 16 minutes de jeu.

Les 16 points d'Alexandre Bondo n'ont rien pu faire côté Le Portel, Cholet était trop appliqué et sérieux pour pouvoir être inquiété. Le Portel a même était ultra limité car les Nordistes n'ont pas marqué plus de 13 points par quart-temps, tandis que Cholet en inscrivait au moins 23 à chaque période.

Ce match est une très bonne opération pour Cholet qui se met en confiance pour le Trophée du Futur qui se déroulera du jeudi 20 au samedi 22 juin. Le Portel était le dernier match à l'extérieur de Cholet avant ce tournoi tant attendu.

Cliquez ici pour consulter les statistiques de la rencontre