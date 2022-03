Les Espoirs de Cholet mettent fin à l'invincibilité de l'ASVEL

ESPOIRS

Après avoir gagné ses 20 premiers matches de la saison, les Espoirs de l'ASVEL ont perdu pour la première fois, ce mercredi en match en retard de la 15e journée. C'est à Cholet, dans le remake de la dernière finale du Trophée du Futur, que les joueurs de Pierre Parker sont tombés (76-69, statistiques). Sans Zaccharie Risacher mais face à une formation incomplète elle aussi (Thomas Llaury et Rodney Rolle n'ont pu tenir leur place), les champions en titre ont longtemps fait jeu égal avec les locaux avant de perdre pied dans le money-time face au collectif adverse (21 passes décisives), leur défense (13 passes décisives pour 21 balles perdues) et un 2+1 de Camille Jean (13 points à 3/8 aux tirs).

La nervosité de l'entame de match passée, à l'image du meneur Mathéo Leray (14 points mais à 4/14 aux tirs, 2 rebonds, 9 passes décisives et 5 interceptions pour 16 d’évaluation), les U21 maugeois ont pu rentrer dans leur rencontre petit à petit pour signer une performance qui compte. "Ça s’est un peu lâché en deuxième mi-temps, a reconnu leur entraîneur Régis Boissié dans Le Courrier de l'Ouest. On les a un peu perturbés avec une défense variée. J’ai aimé le caractère et le fait de ne pas lâcher car on a souvent été derrière."



Au classement, Killian Malwaya (14 points à 6/11 et 7 rebonds en 30 minutes) & co restent loin devant (20 victoires, 1 défaite) les U21 de Cholet Basket (17 victoires, 3 défaites). Mais un faux-pas et une nouvelle défaite face au groupe de Lucas Dufeal (17 points à 8/15, 10 rebonds, 4 passes décisives, 2 contres et 2 interceptions pour 27 d'évaluation en 29 minutes), si celui-ci ne cède pas par ailleurs, pourrait changer la donne.