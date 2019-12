Les Espoirs de Cholet n'ont pas perdu en 2019

ESPOIRS

Crédit photo : Simon Godet

Les années passent et Cholet continue de dominer en Espoirs. Malgré l'opération de l'épaule d'Hugo Robineau, à l'arrêt depuis fin novembre, le groupe de Régis Boissié reste invaincu cette saison (17 victoires en 17 matchs). Surtout, les Maugeois n'ont pas perdu le moindre match Espoirs en 2019. Soit 39 victoires en 39 matchs ! Leur seul "faux-pas" a eu lieu dans une autre catégorie, en Trophée Coupe de France, contre Rennes (NM2).

En effet, champions de France Espoirs en 2019 (sous les ordres de Sylvain Delorme, désormais assistant d'Erman Kunter chez les pros), ils ont également remporté le Trophée du Futur à Dijon. Cette saison, même si Karlton Dimanche est passé à temps plein sur le groupe professionnel, ils restent dominants en U21 devant Bourg-en-Bresse (15 victoires et 2 défaites) et Dijon (14 victoires et 2 défaites).

Lundi, pour leur dernier match de l'année, Cholet a été malmené à Nanterre (-1 à la mi-temps, -6 à 9 minutes de la fin). Mais à l'expérience, CB a fini par reprendre le dessus. A 1 minute et 4 secondes de la fin, la dernière recrue Christophe Robert a mis le 3-points pour tuer le suspense. Victoire finale 71 à 61.