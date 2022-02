Les Espoirs de l'ASVEL s'en sont difficilement sortis au Mans

ESPOIRS

Crédit photo : Lilian Bordron

Rarement les Espoirs de l'ASVEL, vainqueurs de leurs 16 matches de championnat cette saison, auront été mis autant en difficulté cette saison. Mercredi après-midi sur le parquet du Mans Sarthe Basket, les hommes de Pierre Parker se sont imposés de 4 points seulement (61-65). Limités à huit pros avec notamment l'absence de Zaccharie Risacher - dans le groupe professionnel à Istanbul -, les visiteurs ont toutefois réussi à finir devant avec un bon Killian Malwaya (15 points à 6/8 aux tirs et 2 passes décisives en 32 minutes) et une grosse défense, notamment sur Hugo Mienandi (16 points à 6/13 aux tirs, 5 rebonds et 5 balles perdues pour 6 d'évaluation en 38 minutes).

Cliquez-ici pour accéder aux statistiques de la rencontre

Touchée par la COVID-19 en début d'année, l'ASVEL a longtemps été arrêtée avant de reprendre le 22 janvier par une large victoire contre Roanne (100 à 49) puis samedi dernier avec là aussi un succès confortable à Nanterre (58-86). Au classement, l'avance est importante sur son dauphin, Cholet (14 victoires, 3 défaites), qui reste sur deux revers, contre Bourg et Fos Provence.