Les Espoirs de l'ASVEL sacrés champions de France pour la 2e année de suite

Ils n’ont pas trébuché ! Victorieux du Limoges CSP dans la douleur (89-85), les U21 de l’ASVEL se sont adjugés un nouveau titre de champion de France Espoirs. Pour la deuxième fois de suite, ils finissent premiers de la saison régulière et ce avec une nette domination (31 victoires et 3 défaites). Les Choletais, leurs dauphins, y ont longtemps cru, se sont imposés à chaque fois contre les Villeurbannais mais les hommes de Régis Boissié ont lâché quelques matchs abordables (Strasbourg, Fos et à Pau). « Notre défaite, mardi, contre Cholet nous a encore plus motivés, explique Romain Parmentelot. On s’est servi de ça pour rebondir et gagner contre Limoges. » Mission accomplie.

« Un titre qu’il fallait aller chercher »

Dans un championnat plus homogène que l'an dernier, les Villeurbannais se sont surtout appuyés sur leur domination physique et athlétique pour venir à bout de chacun de leurs adversaires, à l’image d’un Kenny Kasiama ou d’un Babacar Mbye. Trois prospects étrangers que sont l’Israélo-Danois Noam Yaacov, le Suédois Zaba Bangala, le Grec Rafail Lanares, étaient de l'aventure. Ce sont surtout deux des leaders de la génération 2005 qui se sont illustrés en U21, avant de tutoyer le monde professionnel. Zaccharie Risacher a été le plus jeune joueur français à être titularisé en EuroLeague alors que Killian Malwaya a fini MVP de l’Adidas Next Generation Tournament de Belgrade et de la Coupe de France U17. Bref, l’ASVEL possédait des joueurs intrinsèquement supérieurs mais s'est parfois heurtée à la force collective de ses adversaires.

Sérieux et appliqués tout au long de la saison, les protégés de Pierre Parker ont fini avec la meilleure attaque (88,5) et la meilleure évaluation de la division (110,9). Le groupe était jeune, moins expérimenté que l’an dernier mais a su faire aussi bien que ses aînés. De quoi offrir à l’ASVEL un 3e titre de champion de France Espoirs, après 1991, 2000 et 2021.

« Nous avions qu’une idée en tête cette saison : gagner le titre de champion de France, résume Romain Parmentelot. Et aujourd’hui, c’est fait. C’est simplement le résultat du travail que nous avons effectué toute l’année. C’est vraiment un titre qu’il fallait aller chercher et ça n’a pas été des plus simples. »

Comme le groupe professionnel, la Tony Parker Adéquat Academy en veut toujours plus. Engagée sur le Final Four U15 et U18 ce week-end, l’ASVEL tentera aussi de glaner un nouveau titre au Trophée du Futur (du 20 au 22 mai, à Limoges) et au Final Four de l’EuroLeague juniors (du 18 au 21 mai à Belgrade). Un copieux programme en perspective.