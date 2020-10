Les Espoirs des Metropolitans 92 ont joué... leur premier match de la saison

Un seul. C’est le nombre de match joué par les Espoirs de Boulogne-Levallois cette saison. Vendredi, les U21 des Hauts-de-Seine ont joué leur premier match de la saison, perdu à domicile contre Limoges (86-91) en prolongation. Et quand on sait le début de saison compliqué que vivent les Metropolitans 92, cette défaite laisse présager beaucoup de positif pour la suite du championnat.

Yacouba Diarra (2,03 m, 19 ans), poste 4 des Mets, nous témoigne cette période compliquée. En effet, 8 joueurs sur 10 ont été touchés par la COVID-19 ! L’entraineur Jean-Paul Besson ainsi que son assistant Philippe Sudre ont tout deux étés testés positifs. Jean-Paul Besson n’a toujours pas dirigé son équipe en match officiel cette saison, étant absent face au premier match de la saison contre les Limougeauds. Après cette période délicate, tout semble reprendre son cours petit à petit. On imagine également le plaisir de retrouver l’opposition malgré un match perdu.

« Ça faisait du bien de reprendre. On attendait que ça. Le virus nous a coupé d’un coup. Sur le match, on avait perdu notre rythme, nos automatismes et notre cardio, mais c’est un plaisir de retrouver les parquets ! ».