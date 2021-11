Les Metropolitans ont eu chaud contre Limoges, l'ASVEL encore facile

ESPOIRS

Crédit photo : Metropolitans 92

L'ASVEL et les Metropolitans 92 sont toujours invaincus dans le championnat Espoirs. Si l'ASVEL n'a encore eu aucun mal (+35 au score, 171 à 69 à l'évaluation collective) à se défaire de la JL Bourg (5 victoires, 3 défaites), les Metropolitans 92 ont eux galéré face à Limoges (4 victoires, 4 défaites). Menés de 15 points (40-55) à l'entame du dernier quart-temps, encore de 13 unités à 3 minutes de la fin, ils ont réussi à remonter lors de la dernière période (remportée 28-11) pour passer devant sur le fil. Maxime Yomi a réalisé un gros double-double (18 points à 6/7 aux tirs, 13 rebonds, 2 contres et 5 fautes provoquées pour 29 d'évaluation en 32 minutes).

Victoire #Espoirs

Menés au score durant tout le match et en retard de 13 points à 3 minutes de la fin, les Espoirs @Metropolitans92 ont réalisé une grosse remontée pour finalement s'imposer face à @limogescsp

8 Victoires - 0 Défaite #GoMets92 #CentredeFormation pic.twitter.com/IX5wJKfBbS — Boulogne-Levallois Metropolitans 92 (@Metropolitans92) November 12, 2021

Troisième au classement, Cholet a également eu du mal à se défaire de Monaco. C'est finalement en toute fin de rencontre, que l'équipe de Mathéo Leray (qui a fini en triple-double) l'a emporté. Derrière, l'Elan béarnais (6 victoires, 2 défaites) et la JDA Dijon (5 victoires, 3 défaites) ont également gagné et restent quatrièmes et cinquièmes.

Les résultats de la huitième journée du championnat Espoirs :