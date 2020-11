Les poules de neuf équipes proposées pour le championnat Espoirs

ESPOIRS

Crédit photo : Simon Godet

Alors que la Jeep ELITE a pu organiser deux matchs par semaine pour conserver une présence télévisuelle et que la Pro B a continué via la suite et fin de la Leaders Cup, le championnat Espoirs est complètement à l'arrêt depuis fin octobre.

Le Comité Directeur de la Ligue Nationale de Basket s'est penché sur une nouvelle formule pour la suite de la saison 2020-2021. Ou plutôt pour la saison 2020-2021, car il s'agirait de le refaire partir depuis zéro. Mais les équipes ne seraient pas dans une même et unique poule de 18 équipes mais deux de 9.

Ainsi, du 12 décembre au 8 mai, les équipes s'affronteraient dans deux poules distinctes (16 matchs) avant que les quatre premiers (ou trois premiers si l'organisateur ne s'y trouve pas) de chaque groupe ne se croise pour au final décerner un champion.

Groupe A :



- Boulazac

- Cholet

- BCM

- Le Mans

- Le Portel

- Limoges

- Nanterre

- Orléans

- Elan Béarnais



Groupe B :



- ASVEL

- Bourg

- Elan Chalon

- Champagne Basket

- Dijon

- Metropolitans 92

- Monaco

- Roanne

- Strasbourg