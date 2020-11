Limoges : Claude Bolotny quittera son poste à la fin de la saison

Responsabilisé sur la formation du Limoges CSP depuis le changement de direction en 2019, Claude Bolotny est revenu sur l'actualité du centre avant le début du confinement, pour Beaublanc.com. A cette occasion, l'ancien joueur de haut-niveau annonce que la saison 2020/21 est sa dernière en tant que Directeur du Centre de formation.

"A 72 ans et avec mes problèmes de santé, je vous annonce qu'il s'agit de ma dernière saison. Je regrette qu'elle ait lieu dans le flou absolu du contexte sanitaire qui nous complique la vie et dans l'imbrogilo des équipements sportifs, mais je suis confiant dans l'avenir du centre de formation. Il y a de bonnes personnes à tous les postes et la politique engagée me semble la bonne pour les jeunes et pour le CSP dont je resterai le supporter numéro 1."