Limoges, l'Elan Béarnais et les Metropolitans 92 complètent le plateau du Trophée du Futur

ESPOIRS

Crédit photo : CSP Limoges

Cette année sera la 33e édition du Trophée du Futur et elle se déroulera à Antibes, du jeudi 20 au samedi 22 mai. Les quatre meilleures équipes de la poule A et de la poule B de la saison Espoirs se sont qualifiées pour l'évènement. Cholet, le tenant du titre, ainsi que l'ASVEL, Dijon, Strasbourg et Orléans étaient déjà qualifiés pour le tournoi. Ce week-end, ce sont le Limoges CSP, l'Elan Béarnais Pau-Lacq-Orthez et les Metropolitans 92 Boulogne-Levallois qui ont complété la carte pour ce Trophée du Futur.

Le Cercle Saint-Pierre s'est imposé 83 à 64 contre l'Elan Béarnais pour valider sa troisième place de la poule A derrière Cholet et Orléans. Les Limougeands (9 victoires, 7 défaites) ont fait la différence dans le deuxième quart-temps (34-16). Malgré sa défaite, l'EBPLO (8 victoires, 8 défaites) termine quatrième de la poule A. En effet, Le Mans (7 victoires, 9 défaites) s'est pour sa part incliné à Nanterre (8 victoires, 8 défaites) et l'Elan Béarnais a le point-average sur Nanterre. Dans la poule B, l'Elan Chalon (7 victoires, 9 défaites) a trébuché à domicile face à Champagne Basket alors que dans le même temps, les Metropolitans 92 (8 victoires, 8 défaites) ont gagné à Roanne 70 à 55.

Tous les matches du Trophée du Futur seront à suivre sur le site de la LNB TV.