Limoges écrase Orléans (+52), Fos l'emporte contre Dijon

ESPOIRS

Crédit photo : Limoges CSP

+52 ! Le Limoges CSP a gagné avec 52 points d'avance ce mardi contre la lanterne rouge du classement Espoirs, Orléans. Un score final de 79-37 douloureux pour la formation orléanaise. Les Limougeauds ont commencé le travail dès les dix premières minutes de jeu (27-8) avant de mener 50-19 à la mi-temps. Au retour des vestiaires, rien n'a changé sauf la marque qui s'est aggravée pour l'OLB pour un résultat final de 79-37 en faveur des résidents de Beaublanc.

Yasmin Mambo a rentabilisé ses 20 minutes de jeu avec 23 points à 9/12 de réussite aux tirs et 6 rebonds pour 26 d'évaluation. Son coéquipier Hugo Desseignet (14 points) l'a joué collectif en offrant 9 passes décisives à ses partenaires. De l'autre côté, Killian Rotardier a tenté de limiter les dégâts avec 14 points, 4 rebonds et 1 passe décisive en 31 minutes de jeu. C'est le seul joueur côté Orléans a dépassé la barre des 10 points dans cette rencontre. L'équipe du Loiret, qui a terminé à 25 d'évaluation collective, a été assez maladroite avec 24 ballons perdus mais aussi avec 2 tirs à 3-points réussis sur 18 tentatives.

Fos-sur-Mer remporte un match important

Les jeunes BYers (9e) devaient impérativement gagner contre la JDA Dijon (8e) pour continuer à rêver du Trophée du Futur. C'est chose faîte avec une belle victoire 82-69 qui réduit l'écart entre les deux équipes à seulement 2 victoires d'avance pour les Dijonnais (15 victoires et 10 défaites). Après trois quart-temps assez équilibrés (61-57) avec maximum 5 points d'écart pour les Fosséens, la JDA a implosé en perdant le quatrième quart-temps 21-12, ce qui explique l'écart final de 13 points. Moustapha Haidara a été précieux au Palais des Sports de Marseille avec un double-double (14 points et 15 rebonds) pour 25 d'évaluation. Son coéquipier Jordan Degre emboîte le pas avec 17 points et 4 rebonds pour 17 d'évaluation.

Fos-sur-Mer doit confirmer cette belle victoire ce samedi contre Le Mans tandis que la JDA doit se reprendre vendredi à domicile contre l'Elan Béarnais.

