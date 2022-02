Limoges remporte le classique, l'ASVEL toujours invaincue

ESPOIRS

Crédit photo : Limoges CSP

Un clasico en cache un autre : les jeunes du Limoges CSP ont imité leurs aînés, en battant de 10 points l'Elan béarnais Pau-Lacq-Orthez (70-60) dimanche. Pour un match en retard de la 17e journée, les Limougeauds ont accéléré le pas dans le troisième quart-temps pour remporter la rencontre. À égalité à la mi-temps (40-40), le CSP a infligé un 16-5 à l'EBPLO au retour des vestiaires. Hugo Desseignet (1,75 m, 19 ans) a mené la voie, avec 16 points, 8 rebonds et 6 passes décisives pour 22 d'évaluation. Au classement, Limoges passe devant Pau-Lacq-Orthez et prend la quatrième place, avec 13 victoires pour 6 défaites.

L'ASVEL ne veut pas céder une seule miette à ses conccurents. Les Rhodaniens n'ont toujours pas perdu cette année dans le championnat espoirs : 19 matches, 19 victoires. Lyon-Villeurbanne a corrigé Nanterre, 95-59, grâce notamment à l'apport de Zaba Bangala (2,00 m, 20 ans), auteur de 21 points, 9 rebonds et 3 passes décisives, pour 26 d'évaluation ; mais aussi avec le quasi trible-double de son jeune meneur Romain Parmentelot (1,85 m, 18 ans) : 9 points, 9 rebonds et 10 passes décisives pour 24 d'évaluation.

Monaco remonte petit à petit. Pour leur cinquième victoire de l'exercice, les Monégasques ont battu Gravelines-Dunkerque, bien installé en fin de classement. Désormais utilisé en Espoirs, Armel Traoré (2,03 m, 19 ans), auteur de 16 points et 13 rebonds, et Nicolas Vanel (1,82 m, 19 ans), 14 points, 11 rebonds et 5 passes décisives, ont permis à la Roca Team de se libérer des profondeurs du classement.

Enfin, dans une rencontre du milieu de tableau, Fos s'est incliné en déplacement à Roanne. Pour la Chorale, Hugo Cucherat (1,93 m, 19 ans) a mené les siens à la victoire, en cumulant 24 points, 4 rebonds et 3 passes décisives. Il n'est d'ailleurs pas sorti du match et a disputé les 40 minutes de la rencontre. La performance collective de Fos (5 joueurs à 10 points marqués ou plus) n'a pas suffit pour battre la Chorale Roanne.

Le championnat Espoirs ELITE prend une petite pause, seul Monaco et Le Portel rattrapent un match en retard de la 15e journée, le 26 février. Les prochaines rencontres se joueront à partir du 4 mars, avec Gravelines-Dunkerque face à Nanterre, et la Chorale Roanne qui reçoit la JDA Dijon.

Les résultats des matchs en retard :